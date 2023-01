ஷாக்..களத்துல சந்திப்போம்! எடப்பாடிக்கு சிக்கல் கொடுக்கும் ஓபிஎஸ்! இந்த பிளான் லிஸ்ட்லயே இல்லையே?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் சூடு பிடித்திருக்கும் நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு உச்சநீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வாதங்களை முன் வைத்திருக்கிறார். அதிலும் குறிப்பாக பொதுச்செயலாளர் தேர்தலில் போட்டியிட தயார் என அவர் கூறியிருப்பது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்திற்கு தற்போது வரை முடிவில்லை. சொல்லப்போனால் வருகின்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தல் வரையே இந்த விவகாரம் தொடர்ந்து இருக்கும் என்கின்றனர் விவரம் அறிந்த அதிமுகவினர்.

மே மாதம் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஒன்றாக இருந்த நிலையில் அதற்கு பிறகாக அடுத்தடுத்த மாதங்களில் அவர்களுக்கு இடையேயான விரிசல் அதிகரித்துக் கொண்டே சென்றது.

அமைச்சரை மருத்துவமனையில் போய் பார்க்கும் நிலை விரைவில் ஏற்படும்.. எச்சரிக்கை விடுத்த அதிமுக மாஜி!

English summary

O Panneerselvam's side has put forward various arguments in the Supreme Court while the AIADMK single leadership issue is heating up. In particular, he has said that he is ready to contest the general secretary election, which has shocked Edappadi Palaniswami's side.