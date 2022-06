"முதலில் சொன்னதே வேற.. ரெண்டே நாளில் எடப்பாடி கையெழுத்து போடணும்னு மாத்திட்டாங்க”- குமுறிய ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இரட்டைத் தலைமை என சொன்னபோது, முதலில் நான் மட்டுமே கையெழுத்திட வேண்டும் என்றார்கள். பின் இரண்டு நாளில் அவரும் இணைந்து கையெழுத்திட வேண்டும் என்றார்கள் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

தொண்டர்களின் எண்ணம் கட்சி இணைய வேண்டும் என்று இருந்ததால், நான் அதை ஒப்புக்கொண்டேன் என்றும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

பொதுச்செயலாளர் பதவி கூடாது; என் கையெழுத்துதான் தீர்மானிக்கும்.. இரட்டை தலைமைதான்..ஓபிஎஸ் பிடிவாதம்

துணை முதல்வருக்கு அரசியல் சட்டப்படி எந்த பிரத்யேக அதிகாரமும் இல்லை. இருந்தாலும், பிரதமரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க துணை முதல்வர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்றும் ஓ.பி.எஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

"Under dual leadership, I was the only one who had to sign first. Then they said he should sign Edappadi palanisamy too.” said AIADMK leader O.Panneerselvam.