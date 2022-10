பத்தல..பத்தல! எடப்பாடிக்கு எதிராக கேட் போடும் ஓபிஎஸ்! இப்படி ஒரு ப்ளானா? இனிமே கச்சேரி தான் போலயே?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தொடர்ந்து நெருக்கடி கொடுத்து வரும் ஓபிஎஸ் தற்போது ஏற்கனவே தீட்டி வைத்து பரனில் போட்டு வைத்திருந்த ஒரு திட்டத்தை மீண்டும் கையில் எடுக்க திட்டமிட்டு இருக்கிறார். இது தகவல் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கும் சென்றிருக்கும் நிலையில் அதனை சமாளிப்பது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி எந்த அறிக்கை வெளியிட்டாலும், ஏட்டிக்குப் போட்டியாக தானும் ஒரு அறிக்கையோ அல்லது அறிவிப்போ வெளியிடுவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார் ஓபிஎஸ்.

எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் நீக்கம் என அதிரடி காட்டி வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தற்போது தேர்தல் ஆணையம் நீதிமன்ற வழக்கு என அடுத்தடுத்த சட்டநடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

துரோகி யார்.. ரகசிய ஆலோசனையின்போது சீறிய எடப்பாடி..! ஷாக் ஆன மாஜிக்கள்! அடுத்த ஆபரேஷன் இதான்!

English summary

In the AIADMK, o panneerselvam who has been putting pressure on Palaniswami is now planning to take up a project again. It is said that while this information has gone to Edappadi Palaniswami's side, they are discussing how to deal with it.