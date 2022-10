வாரிசுக்கு பெரிய ‘கிஃப்ட்’.. கிடைத்தது க்ரீன் சிக்னல்.. தயாராகும் ஓபிஎஸ்.. பின்னணியில் நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் இளைய மகன் ஜெயபிரதீப்புக்கு முக்கியமான பதவியை அளிக்க ஓபிஎஸ் திட்டமிட்டிருப்பதாகத் தகவல் கசிந்து வருகிறது.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஏற்பட்ட மோதலைத் தொடர்ந்து, தமிழகம் முழுவதும் தனது ஆதரவாளர்களை கட்சி நிர்வாகிகளாக நியமித்து வருகிறார் ஓபிஎஸ்.

தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள் தொடங்கி தற்போது ஒன்றிய செயலாளர்களும் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அடுத்தகட்டமாக கிளை செயலாளர்களை ஒன்றிய செயலாளர்கள் நியமிக்க இருக்கின்றனர்.

இந்நிலையில் தான், ஓபிஎஸ்ஸின் இளைய மகன் ஜெயபிரதீப்புக்கு கட்சியின் ஐடி விங் செயலாளர் பொறுப்பை வழங்க ஓபிஎஸ் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

It has been reported that O. Panneerselvam is planning to hand over the responsibility of ADMK IT wing secretary to his younger son Jayapradeep. It is said that other executives have also given their green signal to the appointment of Jayapradeep as IT wing secretary and an announcement may be made soon.