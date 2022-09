ஏங்க இது ஆம்னி பஸ்சா.. விமானமா.. ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு வந்த சந்தேகம்.. கட்டண உயர்வால் வேதனை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆம்னி பேருந்துக் கட்டணம் கிட்டத்தட்ட விமானக் கட்டணத்திற்கு இணையாக உள்ளதாக பொதுமக்கள் கூறுவதாக ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். பண்டிகை காலங்கள், விடுமுறை நாட்களில் அரசு பேருந்துகளை அதிகளவில் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், பண்டிகை காலங்களை சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டு ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் அளவுக்குமீறி கட்டணத்தை உயர்த்துவதும், இதனை அரசு வேடிக்கை பார்ப்பதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது.

பொதுவாக பொங்கல் பண்டிகை உள்ளிட்ட பண்டிகை காலங்கள், சனி, ஞாயிறு போன்ற விடுமுறை நாட்கள் அல்லது ஓரிரு நாட்கள் விடுப்பு எடுத்தோ நகர்ப்புறத்திலிருந்து தங்கள் சொந்த அரசு மற்றும் தனியார் ஊர்களுக்கு ஊழியர்கள், மாணவ, மாணவியர்கள் செல்வது வழக்கம்.

