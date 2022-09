திடீரென அசோக் நகருக்கு பறந்த ஓபிஎஸ் வண்டி.. ‘ஒன்றரை மணி நேரம்’- அடுத்த திட்டம் என்ன?.. பன்னீர் பரபர!

Chennai

சென்னை : எங்களது அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை பொறுத்திருந்து பாருங்கள் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று இரவு செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அசோக் நகரில் அதிமுக மூத்த தலைவர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் வீட்டுக்குச் சென்று அவரைச் சந்தித்துப் பேசினார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சசிகலா, பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை சந்தித்துப் பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில், தனக்கு நெருக்கமானவர்களோடு சென்று அதிமுகவின் மூத்த உறுப்பினரான பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓபிஎஸ், அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருக்கிறேன் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

O.Panneerselvam, who met AIADMK senior leader Panruti Ramachandran and consulted, after that he said, “We fully trust only ADMK cadres. Wait and see our next steps”.