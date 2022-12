சென்னையில் குவிந்த லீடர்கள்.. 19 மா.செக்களுடன் ‘திடீர்’ மீட்டிங்.. ஓபிஎஸ் கொடுத்த ‘சிக்னல்’ என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சில நாட்களாக தேனி பெரியகுளத்தில் இருந்த அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் நேற்று சென்னை சென்றார். உடனே சென்னையில் 19 மாவட்ட செயலாளர்களை அழைத்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள், இளைஞர் அணி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

சமீபத்தில் எடப்பாடி அணியில் இருந்து சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கானோர் ஓபிஎஸ்ஸை சந்தித்து அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், சென்னை சென்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஜெயலலிதா நினைவு நாள் ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி ஆலோசனை நடத்தியதாகத் தெரிகிறது.

English summary

O Panneerselvam sudden meeting with his supporters including 19 district secretaries O.Panneerselvam held a meeting with his supporters including 19 district secretaries and youth wing administrators from the districts adjacent to Chennai at his residence on Greenways road. OPS seems to have consulted on various matters including the Jayalalitha memorial day arrangements.