ரொம்ப நம்பினோமே.. 'ஷாக்' ஆன ஓபிஎஸ்.. ஸ்டாலின் கொடுத்த ‘ஏமாற்றம்’.. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன?- பரபர ஆலோசனை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக அரசு தங்களுக்கு சாதகமாகச் செயல்படும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் பெரிதும் நம்பியிருந்த நிலையில், இன்று நடந்த சம்பவம் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு பேரிடியாக அமைந்துள்ளது. இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த ஓபிஎஸ் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசித்து வருகிறார்.

எடப்பாடி ஒஅழனிசாமி நேற்று அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்குச் சென்ற நிலையில், ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் விரைவில் அங்கு செல்லத் திட்டமிட்டனர்.

இதற்காக காவல்துறையின் பாதுகாப்பு கோரி ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் ஜேசிடி பிரபாகர் ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் மனு அளித்தார். அதற்கு காவல்துறை அனுமதி தர மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

தலைமை அலுவலகம் செல்வதற்கு ஓபிஎஸ் நீதிமன்றம் சென்று அனுமதி பெற்று வந்தால், பாதுகாப்பு தர தயாராக இருப்பதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. இதனால் ஓபிஎஸ் ஏமாற்றமடைந்துள்ளார்.

ஏமாத்திட்டாங்க.. இனி 'அவங்களை’ நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை! தனியாக களமிறங்கும் ஓபிஎஸ்! அப்போ 'ஒற்றுமை’?

English summary

O Panneerselvam and his supporters planned to go to the AIADMK headquarters. The police have refused to provide protection for this. While OPS was very confident that the DMK government would act in his favor, today's incident is a disaster fo him.