திமுக எதிர்ப்பில் தீவிரம் காட்டும் ஓ.பி.எஸ்.! மக்களின் துன்பம் ஆட்சியை வீழ்த்திவிடும் என எச்சரிக்கை!

Chennai

சென்னை: திமுக அரசுக்கு எதிரான தனது அறிக்கைகளில் எப்போதுமே மென்மையான வார்த்தைகளை மட்டுமே பயன்படுத்தி வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், இப்போது சற்று கடுமையான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளார்.

குஜராத்தில் பாஜக மேலிடத் தலைவர்களை சந்தித்த பிறகு ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் நடவடிக்கைகளில் மாற்றம் தென்படத் தொடங்கியிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

இதனிடையே விலைவாசி உயர்வு தொடர்பாக திமுக அரசை கண்டித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் விடுத்துள்ள அறிக்கையின் விவரம் வருமாறு;

O. Panneerselvam, who had always used soft words in his statements against the DMK government, has now started using somewhat harsher words.