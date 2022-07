திமுக, சசிகலாவுடன் இணைந்து அதிமுகவிற்கு துரோகம் செய்த ஓ.பன்னீர் செல்வம்: எடப்பாடி ஆவேசம்

Chennai

சென்னை: அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு ரவுடிகளை அழைத்து வந்து அத்துமீறியுள்ளார் ஓ.பன்னீர் செல்வம் என்று அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அதிமுகவை ஒழிக்க துரோகிகளுடன் இணைந்து மு.க ஸ்டாலின் சதி செய்துள்ளார் என்றும் அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்குப் பின்னர் வானகரகத்தில் இன்று அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. அதே நேரத்தில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அதிமுக அலுவலகம் அமைந்துள்ள ராயப்பேட்டை தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்தார்.

அப்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்களுக்கும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆதரவாளர்களுக்கும் மோதல் மூண்டது. ஒருவரை ஒருவர் கற்களை வீசியும், கம்புகளை வீசியும் தாக்கிக்கொண்டனர். அதிமுக அலுவலகம் அமைந்துள்ள அவ்வை சண்முகம் சாலை போர்க்களமாக மாறியது.

English summary

AIADMK's Interim General Secretary Edappadi Palanichamy has alleged that O. Panneer Selvam has trespassed by bringing raiders to the AIADMK headquarters. He also slammed M.K. Stalin for conspiring with the traitors to eliminate the AIADMK.