2 வாரமாக உடல்நிலை பாதிப்பு.. திடீர் மாரடைப்பு.. ஓ.பன்னீர்செல்வம் மனைவி மரணம்.. என்ன நடந்தது?

சென்னை: அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ. பன்னீர்செல்வமின் மனைவி விஜயலட்சுமி இன்று திடீர் மாரடைப்பு காரணமாக மரணம் அடைந்தார். இது தொடர்பாக கூடுதல் விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

#BREAKING ஓபிஎஸ் மனைவி மாரடைப்பால் காலமானார்!

தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக மூன்று முறை இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தை சேர்ந்தவர். இவருக்கு விஜயலட்சுமி என்ற மனைவியும், இரண்டு மகன்களும், ஒரு மகளும் உள்ளனர். தேனியில் பூர்வீக வீடு இருந்தாலும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக விஜயலட்சுமி கடந்த சில நாட்களாக சென்னையில் வசித்து வந்தார்.

கடந்த சில நாட்களாக உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சிரமப்பட்டு வந்து இருக்கிறார்.

O Panneerselvam Death News in Tamil: What Happened Exactly to OPS wife Since she has been admitted for treatment in Chennai Private Hospital.