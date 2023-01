நான் வர்றேன் தனியா.. வெடித்துக் கிளம்பிய எடப்பாடி! ஓபிஎஸ் டீம் போடும் கணக்கு! எல்லாம் சரியா வருமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் என தமிழக தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பிய கடித்தத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு திருப்பி அனுப்பிய நிலையில், தாங்கள் தான் உண்மையான அதிமுக என பதிவு செய்ய கிடைத்திருக்கும் வாய்ப்பை கச்சிதமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு முடிவு செய்துள்ளது.

2022ஆம் ஆண்டு முடிந்து 2023ஆம் ஆண்டே தொடங்கிவிட்ட நிலையில் அதிமுகவில் அதிகார மோதல் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை. சொல்லப்போனால் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரை இந்த விவகாரங்கள் இருக்கும் என்கின்றனர் அக்கட்சியை உற்றுநோக்கும் அரசியல் நிபுணர்கள்.

இபிஎஸ்-ஓபிஎஸ் என இரு தலைவர்கள் இரு துருவங்களாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் அடிமட்ட தொண்டர்கள் அனைவரும் மன அதிருப்தியில் தான் இருக்கின்றனர். காரணம் கள அரசியல் வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது.

சசிகலா கோட்டையில் கொடி நாட்டும் எடப்பாடி.. ஜம்ப் செய்யும் டெல்டா முக்கிய புள்ளிகள்.. காரணம் இதுதான்

English summary

While Edappadi Palaniswami's party has returned the invitation sent by the Election Commission of Tamil Nadu as AIADMK coordinators, O. Panneerselvam's party has decided to make full use of the opportunity to register itself as the real AIADMK.