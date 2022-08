ஆம்னி பேருந்துகளில் கட்டண கொள்ளை..புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எப்போது? அமைச்சர் சொன்னது இதுதான்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆம்னி பேருந்தில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக தொடர்ந்து புகார் வருகிறது. புகார்கள் மீது ஆயுத பூஜை, தீபாவளி பண்டிகை என தொடர் விடுமுறை வருவதற்குள் நடவடிக்கைக்கை எடுக்கப்பட்டு நிரந்தர தீர்வு காணப்படும் என்று போக்குவரத்துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் கூறியுள்ளார்.

சென்னை, கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் படிக்கவும், வேலை செய்யவும் வந்து வசிக்கும் மக்கள் தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகைகளுக்கு சொந்த ஊருக்கு செல்வார்கள். இப்போது 3 அல்லது 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை விடும் நாட்களிலும் சொந்த ஊருக்கு செல்ல தொடங்கி விட்டனர்.

இதனால் ரயில்களில் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது. ரயில்களில் செல்ல இடம் கிடைக்காதவர்கள் ஆம்னி பேருந்துகளில் டிக்கெட் புக் செய்கின்றனர். கடந்த வாரம் சுதந்திர தின விடுமுறையுடன் சேர்த்து 3 நாட்கள் விடுமுறை விடப்பட்டது. அப்போது சொந்த ஊர் செல்ல ஆம்னி பேருந்துகளில் டிக்கெட் புக் செய்தவர்கள் மயங்கி விழாத குறைதான். 3 ஆயிரம் முதல் 4 ஆயிரம் வரை டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இது குறித்து பலரும் புகார் அளித்தனர்.

English summary

Omni buses hike fare Transport Minister sivasankar press meet: (ஆம்னி பஸ்களில் கூடுதல் கட்ணக்கொள்ளை அமைச்சர் எஸ்எஸ் சிவசங்கள் பேட்டி)There is a constant complaint that omni buses are charging extra. Transport Minister S.S. Sivashankar has said that action will be taken and a permanent solution will be found before the upcoming holidays like Ayudha Puja and Diwali festival.