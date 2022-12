டிசம்பர் 24ஆம் தேதி எம்.ஜி.ஆர். நினைவுநாள் மரியாதை! ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை முந்திய எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

சென்னை: டிச.24ஆம் தேதி காலை 10.30 மணிக்கு எம்.ஜி.ஆர். நினைவிடம் வருமாறு அதிமுகவினருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

எம்.ஜி.ஆர். நினைவு நாளான டிசம்பர் 24ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் அதிமுக கொடிகளை ஏற்றி எம்.ஜி.ஆர். சிலைகளுக்கும், படங்களுக்கும் அதிமுகவினர் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை முந்திக்கொண்டு அதிமுக தலைமைக்கழகம் மூலம் எடப்பாடி பழனிசாமி விடுத்துள்ள அறிவிப்பின் விவரம் வருமாறு;

On Dec.24 at 10.30 am, Edappadi Palaniswami has invited the AIADMK members to come to the MGR memorial.