ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்: ஓபிஎஸ் பற்ற வைத்த நெருப்பு..இபிஎஸ் கொளுத்திப்போட - அண்ணாமலையும் சொல்லிட்டாரே

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் 2024ஆம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தல் உடன் தமிழக சட்டசபைத் தேர்தலும் வரும் என்று ஒபிஎஸ் பற்ற வைத்த நெருப்பு பற்றிக்கொண்டுள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வரப்போகிறது என்று சொல்ல... பாஜகவின் அண்ணாமலை சொன்ன கருத்தும் அதற்கு ஏற்றார் போல உள்ளதால் தமிழக அரசியல் களத்தில் அனல் பறக்க ஆரம்பித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரும் 19ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. 8 முனைப்போட்டி நிலவினாலும் அதிமுக திமுக இடையே பல வார்டுகளில் நேரடி போட்டி நிலவுவதால் தேர்தல் பிரசார களத்தில் அனல் பறக்கிறது.

திமுக தலைவர்களும், அதிமுக தலைவர்களும் மாறி மாறி சவால் விட்டு பேசி வருகின்றனர். பொதுமக்களுக்கு தலைவர்களின் பேச்சு கூடுதல் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீட் விவகாரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சவால் விட அதை ஏற்றுக்கொண்டு நேரடி விவாதம் நடத்த தயார் என்று சொன்னார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அதன்பின்னர்தான் ஆட்டம் ஆரம்பமானது.

கேட்டுச்சா.. பாஜக தானாமே.. வெடித்த அண்ணாமலை.. இதெல்லாம் அதிமுகவுக்கு தேவையா.. குஷியில் திமுக..!

English summary

Annamalai's opinion has attracted more attention in the Tamil Nadu political arena as the opinion spoken by OBS and EPS that only one country, one election is coming has caused a stir.