'அச்சம் & தயக்கம்..' தமிழகத்தில் 37% கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மட்டுமே வேக்சின்.. என்ன ஆபத்து ஏற்படும்

சென்னை: கொரோனா 3ஆம் அலை குறித்த தகவல் வெளியாகி வரும் நிலையில், தயக்கம் காரணமாகத் தமிழ்நாட்டிலுள்ள கர்ப்பிணிப் பெண்களில் 37% பேர் மட்டுமே கொரோனா வேக்சின் போட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

உலகத்தில் எந்தவொரு நாட்டிலும் கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை. தற்போதைய சூழலில் கொரோனா வேக்சின் மட்டுமே ஒரே ஆயுதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு மட்டும் வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. அதன் பிறகு அது படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

