அடடே போட வைக்கும் தமிழ்நாடு போலீஸ்! ’ஆபரேஷன் மறுவாழ்வு’ ஒரே நாளில் 726 பிச்சைக்காரர்கள் மீட்பு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் உள்ள 37 மாவட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட அதிரடி சோதனைகளில் பிச்சை எடுக்கும் தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட 726 பிச்சைக்காரர்கள் மற்றும் 16 குழந்தைகளும் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் எனவும், ஏழைப் பெண்களையும், குழந்தைகளையும் இத்தகைய தொழிலில் ஈடுபடுத்துபவர்கள் குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள் என தமிழக காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள், ரவுடிகளின் அட்டூழியங்கள், கூலிப்படையினர் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருவதாகவும் இதனால் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டுள்ளதாக அடுத்தடுத்து புகார் கூறப்பட்டு வருகிறது.

இதனை அடுத்து தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு தலைமையிலான போலீசார் தமிழகம் முழுவதும் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வரும் ரவுடிகளை பிடிக்கவும் கஞ்சா விற்பனை செய்போரை கைது செய்யவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

திருவண்ணாமலை தீபம் காண வரும் 30 லட்சம் பக்தர்கள்..பார் கோடுடன் கூடிய பாஸ்..டிஜிபி சைலேந்திரபாபு

English summary

726 beggars and 16 children who were involved in begging have been rescued in raids conducted in 37 districts of Tamil Nadu, Tamil Nadu Police said.