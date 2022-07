சட்டசபையில் ஓபிஎஸ் பதவி தப்புமா.. சபாநாயகர் அப்பாவு சொன்னது என்ன தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் வழங்கிய கடிதம் பரிசீலனையில் உள்ளது என்று தமிழக சட்டசபை சபாநாயகர் அப்பாவு கூறியுள்ளார். ஓ.பன்னீர் செல்வம் கடிதம் கடிதம் குறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை பரிசீலனையில் உள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவின் சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம் கடந்த 11ஆம் தேதியன்று சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்றது. இதில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். ஒற்றை தலைமை பிரச்னையால் பொதுக்குழுவுக்கு செல்லாத ஓ.பி.எஸ் அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகம் வந்து சென்றார். அப்போது ஓ.பி.எஸ் மற்றும் இ.பி.எஸ் ஆதரவாளர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

இந்தநிலையில், கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து, ஓ.பி.எஸ் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதேபோல் அவரது ஆதரவாளர்கள் வைத்திலிங்கம் மற்றும் மனோஜ் பாண்டியன் ஆகியோரும் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Tamil Nadu Assembly Speaker Appavu said that the letter given by the Assembly deputy Opposition leader O. Panneer Selvam is under consideration. O. Panneer Selvam said that no decision has been taken regarding the letter and it is under consideration. As O. Panneerselvam and his supporting MLAs have been removed from the ADMK basic membership, the question has arisen as to what will happen to their MLA status.