தப்புக்கு மேல தப்பு பண்றீங்க..! ஓபிஎஸ்ஸை நேரடியாக கண்டித்த டி.ஜே! ’அவர்’ என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தவறுக்கு மேல் தவறு செய்கிறார் பன்னீர்செல்வம் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் நேரடியாக விமர்சித்துள்ள நிலையில், இன்று மாலை வரை பொறுத்திருங்கள் பின்னர் என்ன நடக்கிறது பாருங்கள் என தனது தரப்பு நிர்வாகிகளுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் நம்பிக்கை ஊட்டியிருக்கிறார் ஓபிஎஸ்.

கடந்த சில நாட்களாக ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பை மறைமுகமாகவே எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினர் விமர்சித்து வந்தனர். குறிப்பாக ஜெயகுமார் வெளிப்படையாக யார் பெயரையும் குறிப்பிடாமல் பேசிவந்தார்.

இபிஎஸ் கைக்கு செல்கிறதா அதிமுக?.. என்ன செய்ய போகிறார் ஓபிஎஸ்..

ஆனால் இன்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் என நேரடியாகவே விமர்சித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில்தான் அதிமுகவில் இறுதிக்கட்ட நகர்வுகளை தொடங்கியுள்ளது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு.

English summary

While former minister Jayakumar has directly criticized Panneer Selvam for making more mistakes, the OBS has reassured its executives and volunteers to wait until this evening and see what happens next.