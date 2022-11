அதான் ஆதாரம் இருக்குல்ல.. பிடிச்சு ஜெயில்ல போடுங்க சார்.. எடப்பாடிக்கு எதிராக சீறிய புகழேந்தி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஊழல் புகாரில் முகாந்திரம் இருப்பதாக தமிழக அரசு கோர்ட்டில் தெரிவித்துள்ளது, ஆதாரம் இருக்கும்போது எதற்காக இதுவரை யாரையும் கைது செய்யாமல் வெளியில் விட்டுவைத்துள்ளீர்கள்? என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் மோதலுக்கு மத்தியில், எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளைக் கையில் எடுத்து அட்டாக் செய்து வருகிறது ஓபிஎஸ் தரப்பு.

அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவிருக்கும் நிலையில், எங்களுக்கு ஆதரவான தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

ஓபிஎஸ்க்கு பச்சை கொடி? அதிமுகவில் பிரிவார்கள்.. தேர்தலில் ஒன்றாக சேருவார்கள்! செல்லூர் ராஜு அதிரடி!

English summary

DMK government has told the court that there is source in the corruption complaint against Edappadi Palaniswami, why have you let anyone out without arresting anyone when there is evidence? OPS supporter Pugazhendi has questioned.