உப்பு திண்ணா தண்ணி குடிக்கனும்! இது சும்மா சேம்பிள் தான்! இனிமேதான் எல்லாமே இருக்கு! பளீர் புகழேந்தி

சென்னை : உப்பை தின்றவர் தண்ணீர் குடித்து தான் ஆக வேண்டும் என்பதுதான் உண்மை. தற்போது நடைபெற்று வரும் சோதனைகள் அதைத்தான் காட்டுகிறது. சட்டப்படி உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தாமல் சுமார் 12,000 உள்ளாட்சி பதவிகளை தனது பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொண்டவர் தான் எஸ்பி வேலுமணி அவருக்கு உடந்தையாக இருந்தவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான புகழேந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் தெரு விளக்குகளை எல்இடி விளக்குகளாக மாற்றிய போது அதிக விலை கொடுத்து எல்இடி விளக்குகளை வாங்கியதாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மீது புகார் எழுந்தது.

இதனை தொடர்ந்து தொடர்ந்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் சென்னை கோவை உட்பட 25க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நேற்று காலை முதல் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு சொந்தமான இடங்கள், அவரது ஆதரவாளர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.

