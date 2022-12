கோவை செல்வராஜுக்கு மீண்டும் தூது? ஓபிஎஸ் தான் அப்பவே சொல்லிட்டாரே! புகழேந்தி சொன்ன அந்த வார்த்தை..!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணிக்கு மீண்டும் வரும்படி, கோவை செல்வராஜுக்கு, ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான புகழேந்தி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்து, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை கடுமையாக விமர்சித்து வந்த கோவை செல்வராஜ், அதிமுகவிலிருது திடீரென விலகியுள்ளார்.

இது அரசியல் அரங்கில் பெரும் ஷாக்கை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், உடனடியாக அவரை மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து விடுவித்தார் ஓபிஎஸ். இந்நிலையில், அவர் மீண்டும் ஓபிஎஸ் அணிக்குத் திரும்ப வேண்டும் என ஓபிஎஸ் அணியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் புகழேந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அதான் ஆதாரம் இருக்குல்ல.. பிடிச்சு ஜெயில்ல போடுங்க சார்.. எடப்பாடிக்கு எதிராக சீறிய புகழேந்தி!

English summary

Kovai Selvaraj, who was a supporter of O.Panneerselvam and now he leaves AIADMK. In this case, OPS faction's propaganda secretary Pugazhendhi urged him to return to the OPS team.