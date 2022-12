மழையில சூடான “டீ” குடிக்க ஆசை.. ஆனால் “கப்”ஐ காணோம்! 10 செகன்ட்ல கண்டுபிடிச்சு உதவ முடியுமா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கடந்த சில மாதங்களாகவே சமூக வலைதளங்களில் ஆப்டிகல் இல்லியூசன் படங்களில் உள்ள புதிர்களை கண்டுபிடிப்பது பொழுதுபோக்காகவும், ஆர்வமூட்டும் அம்சமாகவும் மாறி இருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த செய்தியின் உள்ளே ஒரு ஆப்டிகல் இல்லியூசன் கார்ட்டூன் படம் இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. உங்கள் தேடல் மற்றும் கவனிக்கும் ஆற்றலை அறிய 10 வினாடிகளில் காணாமல்போன டீ கப்பை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்து பாருங்கள்.

ஓவியங்கள் பல இருந்தாலும் அதில் ஆப்டிகல் இல்லியூசன் ஓவியங்களுக்கு என ஒரு தனி வரவேற்பு இருந்து வருகிறது. அறிவாற்றல் மற்றும் கவனத்திறன் சார்ந்த மாயைகள் ஆப்டிகல் இல்லியூசன்களில் ஒரு ரகம்.

கர்நாடகா தேர்தல்: புதுகட்சி துவங்கிய ஜனார்த்தன ரெட்டி.. பாஜகவுக்கு சிக்கல்..சுஷ்மாவின் சிஷ்யன் செக்

இந்த ஆப்டிகல் இல்லியூசன் படங்களில் ஏதாவது ஒரு பொருள், உயிரினம் அல்லது எழுத்து, உருவம் வேறொரு தோற்றத்திற்குள் மறைத்து வைத்து இருப்பார்கள். இதனை கண்டறிய முயற்சி செய்வதால் சிந்தனை, தேடல் ஆற்றல் வளரும் எனப்படுகிறது.

English summary

An optical illusion painting is attached to this news. Give yourself a 10 seconds to test your searching and observing powers and try to find tea cup