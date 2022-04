மொழிதான் நம் தனித்துவம்! இரவில் புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறிய கமல்! தாமதத்துக்கு காரணம் தெரியுமா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛நம் தனித்துவம் என்பது நமது மொழி தான். அதன் அடையாளமாக தமிழ் புத்தாண்டை மேலதிக உற்சாகத்தோடு கொண்டாடுவோம்'' என இன்று இரவில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

சித்திரை முதல் நாளான இன்று தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட்டது. 'பிலவ' ஆண்டு விடைபெற்று புதிதாக 'சுபகிருது' புத்தாண்டு பிறந்துள்ளது. பொதுமக்கள் கோவில்களில் தரிசனம் செய்து புத்தாண்டை கொண்டாடினர்.

மேலும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், பிரபலங்கள், நடிகர், நடிகைகளும் பொதுமக்களுக்கு தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

‛Our uniqueness is our language. As a sign of that, we will celebrate the Tamil New Year with even more enthusiasm ”says Actor turned Politician Kamal Haasan in his tweet.