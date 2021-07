பெண்களுக்கு வரப்பிரசாதம்.. சென்னை ஐஐடி- அடையாறு புற்றுநோய் மையம் இணைந்து சூப்பர் முயற்சி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கருப்பை புற்றுநோயை முன்கூட்டியே கண்டறிவதற்கான கருவியை உருவாக்க சென்னை ஐஐடி கல்வி நிறுவனம், சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் இன்ஸ்டிடியூட் உடன் ஒத்துழைப்பது என்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் உண்மையில் பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஆகும்.

கருப்பை புற்றுநோயை முன்கூட்டியே கண்டறிவதற்கான தொழில்நுட்பத்தை மேலும் அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் சரிபார்ப்பதற்கும் சென்னை ஐஐடியுன் அடையாறு புற்றுநோய் மையம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது.

கருப்பை புற்றுநோய் பெண்களின் புற்றுநோயுடன் தொடர்புடைய இறப்புக்கு முக்கிய காரணமாகும். 2020 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் புதிய பாதிப்பு எண்ணிக்கை 314000 ஆக இருந்தது, இந்தியாவில் அது 44000 ஆக உள்ளது.

English summary

Indian Institute of Technology Madras is going to collaborate with the Cancer Institute (WIA) at Adyar in Chennai, Tamil Nadu, to develop a point-of-care device for early diagnosis of Ovarian Cancer.