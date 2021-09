பிரதமர் மோடி தினந்தோறும் பிறந்த நாள் கொண்டாட வேண்டும்.. ப.சிதம்பரம் கிண்டல்

Chennai

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தினந்தோறும் தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடட்டும், அப்படியாவது கொரோனா தடுப்பூசி அதிக மக்களுக்குக் கிடைக்கட்டும் என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தனது 71வது பிறந்தநாளை நேற்றுக் கொண்டாடினார். இதையொட்டி நாடு முழுக்க கொரோனா தடுப்பூசி பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கிராமம் கிராமமாக சென்று பாஜக தொண்டர்கள், மக்களை தடுப்பூசி போடும் இடங்களுக்கு அழைத்து வந்தனர்.

BJP ruled states — UP, MP, Guj & Kar — “perform” on the PM’s birthday and vaccinate many times the daily average. On other days, they are “non-performing” states. I wish the PM celebrated his birthday every day, P.Chidambaram tweeted.