சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் பாரபட்சம்.. பட்டியலின பதிப்பாளர்கள் புகார்! எஸ்சி, எஸ்டி ஆணையம் அதிரடி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: புத்தகக் கண்காட்சியில் ஆதிதிராவிட, பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்த பதிப்பாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் அரங்குகளை வைத்த தமிழ்நாடு அரசு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாநில ஆணையம் பரிந்துரை செய்து உள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த ஆணையில் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்து உள்ளதாவது, தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கமான (BAPASI) ஆண்டுதோறும் நடத்தும் புத்தகக் கண்காட்சிகள்தான் பதிப்புத் தொழில் செய்வோர் புத்தகங்களை விற்பனை செய்வதற்கான முக்கிய வாய்ப்பாக அமைகிறது.

இப்புத்தகக் கண்காட்சியில் ஆதிதிராவிடர் சமூகங்களைச் சேர்ந்த தங்களுக்கு விற்பனை அரங்குகள் ஒதுக்கப்படுவதில்லை என்றும் இச்சங்கத்தில் உறுப்பினராக சேர்க்கப்படுவதில்லை என்றும், எனவே இது குறித்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் திரு. பா.அமுதரசன் மற்றும் திரு.ஏ.பி.காரல் மார்க்ஸ் சித்தார்த்தர் ஆகியோர் தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாநில ஆணையத்திற்கு மனுச் செய்துள்ளனர்.

English summary

The Tamil Nadu Adi Dravidar and Tribal State Commission has recommended that the Tamil Nadu government should ensure that publishers and vendors belonging to the Adi Dravida and tribal community have stalls at the book fair.