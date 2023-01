இன்று போகி பண்டிகை கொண்டாட்டம்.. பழைய பொருட்களை எரித்த மக்கள்! புகைமூட்டத்தால் மறைந்த சாலைகள்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஆண்டுதோறும் தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதற்கு முதல்நாள் போகி பண்டிகை கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். புதியன புகுதலும், பழையன கழிதலும் என்ற அடிப்படையில் வீட்டில் இருக்கு பழைய பொருட்கள், ஆடைகளை போகி பண்டிகை அன்று அதிகாலை பொதுமக்கள் வீதியில் போட்டு எரிப்பது வழக்கமான ஒன்றாக உள்ளது. அந்த வகையில் இன்று தமிழ் மக்கள் போகி பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

நாளை தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகை தமிழ்நாட்டில் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. பொங்கல் கொண்டாட்டத்திற்காக தமிழ்நாடு மக்கள் தயாராகி வரும் நிலையில் இன்று போகி பண்டிகையை மக்கள் கொண்டாடினர்.

புதியன புகுதலும், பழையன கழிதலுமே போகி என்ற அடிப்படையில் ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு முதல் நாளான இன்று போகி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

Bogi festival is usually celebrated on the first day of the annual Tamil festival of Pongal. People to burn old items and clothes in the house in the early morning of the festival on the basis of bringing in new ones and getting rid of old ones.