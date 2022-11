காவல்துறையின் அடுத்த அதிரடி.. 14 நாட்களில் அபராதம் செலுத்தாவிட்டால் 'போதை' வண்டி ஏலத்தில் போய்விடும்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டி போலீசாரிடம் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள், 14 நாட்களுக்குள் அபராத தொகையை செலுத்தவில்லை எனில் வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு ஏலத்தில் விடப்படும் என்று போக்குவரத்து போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

புதிய மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டத்தை கடந்த 2019ம் ஆண்டு மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. இந்த சட்டத்தின்படி போக்குவரத்து விதிகளை மீறு நபர்களிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் அபராத தொகை பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டது.

இந்த புதிய மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்த அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. அதன்படி தமிழ்நாட்டில் கடந்த வாரம் முதல் புதிய மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டம் அமலுக்கு வந்தது.

அமெரிக்காவில் கார் மீது வாகனம் மோதி விபத்து.. 3 இந்திய மாணவர்கள் பலி.. 4 பேர் படுகாயம்

English summary

Traffic police have warned motorists caught driving under the influence of alcohol that if they do not pay the fine within 14 days, the vehicle will be impounded and auctioned.