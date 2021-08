கொடநாடு கொலை பற்றி சட்டசபையில் விவாதிப்பது விதிமீறலா? - பீட்டர் அல்போன்ஸ் சொல்வதென்ன

Chennai

சென்னை: நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கும்போது கொடநாடு கொலை வழக்கு பற்றி சட்டமன்றத்தில் விவாதிக்க முடியாது என்று அதிமுக ஜெயகுமார் சொல்வது தவறு என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் கூறியுள்ளார். சட்டமன்றம் நடந்து கொண்டிருக்கும்போது இதைபோன்ற பரபரப்பான,பொதுமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகளைபற்றி விவாதிக்கத்தான் விதி எண்55 உள்ளதாகவும் அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு கொடநாடு எஸ்டேட்டில் நிகழ்ந்த கொலை கொள்ளை விவகாரம் குறித்து மீண்டும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விசாரணைக்கு அதிமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை, கொள்ளை வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அதில் தொடர்பு உள்ளதாக முக்கிய குற்றவாளி சயான் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோடநாடு வழக்கு: அடுத்த 8 நாட்கள் மிக முக்கியம்.. சயனை கண்காணிக்கும் போலீஸ்.. ஊட்டியில் விறுவிறுப்பு

சட்டசபையில் கொடநாடு வழக்கு விவகாரம் கடந்த வாரம் புயலைக்கிளப்பியது. கொடநாடு எஸ்டேட் விவகாரம் குறித்து கூச்சலிட்ட அதிமுகவினர் பொய் வழக்கு போடும் திமுக அரசை கண்டிக்கிறோம் என்று எழுதப்பட்ட வாசகங்களுடன் அதிமுக உறுப்பினர்கள் சட்டசபையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர். இரண்டு நாட்கள் சட்டசபையை புறக்கணித்தனர்.

