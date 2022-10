பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு..அரிவாளால் வெட்டி அராஜகம் செய்த ரவுடிகள் கைது..சென்னை திகுதிகு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆலந்தூரில் நள்ளிரவில் 19 பேர் கொண்ட கும்பல் பெட்ரோல் குண்டு வீசி, அரிவாளால் வெட்டி அராஜகம் செய்ததால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உறைந்து போயினர். வெட்டு காயம் அடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் ரவுடிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் ரவுடிகள் அட்டகாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனையடுத்து தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு ஆபரேசன் மின்னல் ரவுடி வேட்டையை அறிமுகம் செய்தார். இதன் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் கடந்த 48 மணி நேரத்தில் 1,310 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். கைதானவர்களில் 221 ரவுடிகள் தலைமறைவு குற்றவாளிகளாக இருந்தவர்கள். 110 பேர் மீது பிடி ஆணைகள் நிலுவையில் இருந்தன.

கைதுசெய்யப்பட்டுள்ள பல ரவுடிகள் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். மீதி உள்ள ரவுடிகளிடம் காவல் துறையினர் நன்னடத்தை உறுதிமொழி பெறப்பட்டது. 331 ரவுடிகள் சிறையில் அடக்கப்பட்டு உள்ளனர். பிடிபட்டவர்களில் 979 ரவுடிகளிடம் நன்னடத்தை உறுதிமொழி பெறப்பட்டது என்றும், அவர்கள் அதை மீறினால் 6 மாதம் சிறையில் அடைக்கப்படுவர் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்து உள்ளது.

