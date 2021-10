சென்னையில் பெட்ரோல் விலை மிரளவைக்கும் அதி உச்சம்- 1 லிட்டர் ரூ106.04-க்கு விற்பனை!

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: சென்னையில் இன்று 1 லிட்டர் பெட்ரோல் இதுவரை இல்லாத அதி உச்சமாக ரூ106.04க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டதால் பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

இந்தியாவில் பெட்ரோல் விலை விண்ணைத் தொடும் அளவுக்கு படுவேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. பெட்ரோல், டீசல் விலை கடந்த 170 நாட்களில் 70 முறைக்கு மேல் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு நாளும் 20 பைசா, 30 பைசா என பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இத்தனைக்கும் தமிழகத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலை மீதான வரி குறைக்கப்பட்டும் பயன் தராத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Petrol and diesel prices went up high on Saturday. Petrol price in Chennai today has gone up to Rs106.04.