"விமானத்தில் விளையாட்டு.." மன்னிப்பு கேட்ட "கட்சி தலைவர்.." செந்தில் பாலாஜி திடீர் ட்வீட்.. பரபர

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: போட்டோஷாப் கட்சியின் மாநிலத் தலைவரும், அக்கட்சியின் தேசிய இளைஞரணி தலைவரும் விமானத்தில் ஏறும்போது எமெர்ஜென்சி கதவை திறந்து விளையாடியதற்காக மன்னிப்புக் கடிதம் எழுதிக் கொடுத்ததாக தமிழ்நாடு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ட்விட்டரில் பதிவிட்டு இருக்கிறார். போட்டோசாப் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் என்று அவர் யாரை குறிப்பிடுகிறார்?

தமிழ்நாடு மின்சாரத்துறை அமைச்சரான செந்தில் பாலாஜி ட்விட்டரில் தொடர்ந்து ஆக்டிவாக செயல்பட்டு வருகிறார். அதிமுக, நாம் தமிழர், பாஜக ஆகிய கட்சியினர் மீது ட்விட்டரில் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகிறார்.

ட்விட்டரில் நேரடியாகவும், பகடி செய்யும் வகையிலும் இவர் முன்வைத்து வரும் விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து விவாதப் பொருளாகி வருவதுடன், மீம் கிரியேட்டர்களும் செந்தில் பாலாஜியின் கருத்துக்களை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்.

English summary

Tamil Nadu Power Minister Senthil Balaji has posted on Twitter that the state president of the Photoshop Party and the party's national youth leader have written an apology letter for playing with the emergency door open while boarding the plane. Who is he referring to as the State President of the Photoshop Party?