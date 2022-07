இலங்கை அதிபரின் நிலைதான் வரும்.. பிரதமர் மோடி-சங்பரிவாரை எச்சரித்த திருமாவளவன், மம்தா கட்சி எம்எல்ஏ

Chennai

சென்னை: இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே விரட்டியடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பிரதமர் மோடி, சங்பரிவார்களுக்கு இதேநிலை தான் ஏற்படும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் எம்பி திருமாவளவன் மற்றும் மம்தா பானர்ஜியின் கட்சி எம்எல்ஏ எச்சரிக்கை செய்துள்ளனர்.

கொரோனா பரவலை தொடர்ந்து இலங்கை கடும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ளானது. இதனால் இந்த ஆண்டு துவக்கம் முதல் இலங்கையில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் உயர தொடங்கின.

பணவீக்கம்.. விலைவாசி உயர்வு.. மத்திய அரசுக்கு எதிராக வீதி நாடகம்.. சிவன் வேடமிட்ட நபர் அதிரடி கைது

இதையடுத்து பொதுமக்கள் தன்னெழுச்சியாக திரண்டு போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர். அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே, பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சேவை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

Amid of Sri Lankan President Gotabaya Rajapakse has been ousted, Viduthalai Chiruthaigal Katchi MP Thirumavalavan and Mamata Banerjee's party MLA have warned that the same thing will happen to Prime Minister Modi and the Sangh Parivar.