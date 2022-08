ரூ.100 எப்படி போதும்..? 3000 அறிவிக்க வேண்டும்! விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாய் வந்த அன்புமணி! பறந்த அறிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நெல்லுக்கு குவிண்டாலுக்கு ரூ.100 ஊக்கத்தொகை எந்த வகையில் போதுமானது? என கேள்வி எழுப்பியுள்ள பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், நெல்லுக்கு ரூ.3,000 கொள்முதல் விலை வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," தமிழ்நாட்டில் 2022&23ஆம் ஆண்டுக்கான நெல் கொள்முதல் நாளை தொடங்கவிருக்கும் நிலையில், சாதாரண ரக நெல்லுக்கு குவிண்டாலுக்கு 75 ரூபாயும், சன்ன ரக நெல்லுக்கு 100 ரூபாயும் ஊக்கத் தொகையாக வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது.

நெல்லுக்கு கட்டுபடியாகும் விலை கிடைக்கும் வகையில் ஊக்கத்தொகை உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று தமிழ்நாட்டு உழவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், தமிழக அரசின் அறிவிப்பு அதிர்ச்சியையும், ஏமாற்றத்தையும் அளித்துள்ளது." என கூறியுள்ளார்.

English summary

