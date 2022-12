விட மாட்டேன்..கடலூரில் மீண்டும் களமிறங்கும் அன்புமணி ராமதாஸ்! ஜனவரியில் போடும் ப்ளான்! இதற்காகவா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாமக தலைவராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பிறகு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு மக்கள் பிரச்சினைகளை மையப்படுத்தி சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வரும் அன்புமணி ராமதாஸ் நெய்வேலி என்எல்சி நிர்வாகத்தின் மக்கள் விரோத போக்கை கண்டித்து வருகின்ற ஜனவரி 7,8 தேதிகளில் மக்கள் எழுச்சி நடைபயணம் மேற்கொள்வதாக அக்கட்சியினர் கூறியுள்ளனர்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு முன்பே ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட பொதுக்குழுவிலும் கலந்து கொண்ட அன்புமணி, கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று வருகிறார்.

அங்கு புதியதாக நியமிக்கப்பட்ட நிர்வாகிகளை சந்தித்து எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என ஆலோசனைகளையும் அறிவுரைகளையும் வழங்கி வருகிறார். மேலும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கட்சியின் நிலை குறித்து அலசி ஆராய்ந்து, செய்யப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்தும் அறிவுறுத்தி வருகிறார்.

English summary

Anbumani Ramdoss Neyveli, who has been on a tour focusing on various people's issues in various parts of Tamil Nadu after taking charge as the president of the party, has said that the party will hold a people's uprising walk on January 7 and 8 to condemn the anti-people attitude of the NLC administration.