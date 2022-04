வன்னியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு எப்போது? ஊமை சனங்களுக்கு தொடர்ந்து போராடுவேன்! பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்..!

Chennai

சென்னை : வன்னியர் இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிராக இருப்பது ஒரே ஒரு முட்டுக்கட்டை தான் எனவும், ஐந்து மாதங்களில் 6 தடைகள் தகர்த்தெறிந்த நமக்கு, மீதமுள்ள ஒற்றை முட்டுக்கட்டையை அரசியல் போராட்டத்தின் மூலம் கடக்கத் தெரியாதா? என்று தொண்டர்களுக்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் எழுதியுள்ள கடித்தத்தில் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் வன்னியர்களுக்கு 10.5 விழுக்காடு உள்ஒதுக்கீடு உள் ஒதுக்கீடு செய்து அப்போதைய அதிமுக அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், திமுக அரசால் அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டது.

இந்நிலையில் 10.5 விழுக்காடு உள் ஒதுக்கீடு செல்லாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரைகிளை உத்தரவிட்ட நிலையில் தமிழக அரசு மற்றும் பாமக சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், உச்சநீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பை உறுதி செய்தது.

Given that there is only one obstacle to the Vanniyar reservation and that we have broken down six barriers in five months, do we not know how to overcome the remaining single obstacle through political struggle? pmk founder Ramdoss said in a letter to the volunteers.