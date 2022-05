‘சான்றோன் எனக் கேட்ட தந்தை’! தலைவரான மகன்.. மேடையில் கண்கலங்கிய தந்தை ராமதாஸ்! நெகிழ்ச்சி காட்சிகள்!

Chennai

சென்னை : பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புதிய தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் அன்புமணியை, கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் கட்டித் தழுவி கண்ணீர் மல்க தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொண்டார்.

பாமகவின் சிறப்புக் பொதுக்குழுக் கூட்டம் ஜி.பி.என். பேலஸ் திருமண அரங்கில் சனிக்கிழமை காலை 11 மணியளவில் தொடங்கியது.

கூட்டத்துக்கு பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் தலைமை வகித்தார். தலைவா் ஜி.கே.மணி முன்னிலை வகித்துப் பேசினார். கூட்டத்தில் பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள், சிறப்பு விருந்தினா்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

