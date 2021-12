தமிழகத்தில் 'நீட்' தேர்வு உண்டா? இல்லையா?.. இரண்டில் ஒன்று தெளிவாக சொல்லுங்க.. கேட்பது ராமதாஸ்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை; நீட் தேர்வு உண்டா? இல்லையா? என்பது குறித்து மக்களுக்கு தமிழக அரசு விளக்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-

தமிழ்நாட்டில் மருத்துவப்படிப்புக்கான மாணவர் சேர்க்கைக்கு நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு அளிக்கக்கோரும் சட்ட முன்வரைவு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு, நாளை 21-ஆம் தேதியுடன் 100 நாட்கள் நிறைவடைகின்றன. ஆனால், நீட் விலக்கு சட்ட முன்வரைவுக்கு ஒப்புதல் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் கூட தென்படவில்லை. இத்தகைய நிச்சயமற்ற நிலை நிலவுவது மாணவர்களுக்கு நன்மை பயக்காது.

'இலங்கை வழியாக இந்தியாவுக்கு தொல்லை தர முயற்சி.. சீனாவின் திட்டம் இதுதான்..' அலர்ட் செய்யும் ராமதாஸ்

English summary

PMK founder ramadoss has demanded that the Tamil Nadu government explain to the people about the NEET exam status. What is the current status of the ‘Need’ Exemption Act? What is the plan of the Government of Tamil Nadu to get its approval at all levels from the Governor to the President? That he has questioned