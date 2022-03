ஜாமின் கிடைத்தது மகிழ்ச்சி.. பேரறிவாளன் விரைவில் விடுதலையாகட்டும் - அன்புமணி ராமதாஸ்

Chennai

oi-Logi

சென்னை: பேரறிவாளனுக்கு ஜாமின் வழங்கப்பட்டதில் மகிழ்ச்சி, விரைவில் விடுதலையாகட்டும் என பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த அறிக்கையில், ''ராஜிவ் காந்தி கொலை வழக்கில் தவறாக தண்டிக்கப்பட்டு 32 ஆண்டுகளாக சிறையில் வாடி வரும் பேரறிவாளனுக்கு பிணை வழங்கி உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.

பேரறிவாளன் ஜாமீன்: இப்பவாவது மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு மாறணும்.. 6 பேருக்கும் பிணை தேவை: வன்னி அரசு

மிக நீண்ட அரசியல் மற்றும் சட்டப் போராட்டத்திற்குப் பிறகு பேரறிவாளன் பிணையில் விடுதலையாக இருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. பேரறிவாளனின் சட்டப்பூர்வ விடுதலை சுமார் பத்தாண்டுகளுக்கு முன் 2014-ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும்.

English summary

PMK youth leader Anbumani Ramadass said in a statement that she was happy that Perarivalan was granted bail and would be released soon.