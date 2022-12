தனியார் வசமாகும் என்எல்சி? ‘A'ல் ஆரம்பிக்கும் நிறுவன வசமாகிறது? 2 அமைச்சர்கள் உடந்தை..அன்புமணி பகீர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : என்எல்சி நிர்வாகம் தனியார் மையமாக போகிறது. இந்தியாவில் மிகப்பெரிய நிறுவனமான 'ஏ' என்ற வார்த்தையில் ஆரம்பிக்கக் கூடிய அந்த நிறுவனத்திற்கு கொடுக்கத்தான் இவ்வளவு அவசரமாக நிலத்தை பிடுங்குவதற்கு கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இரண்டு திமுக அமைச்சர்களும் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

என்எல்சிக்கு நிலம் கொடுத்த மண்ணின் மைந்தர்களுக்கு கடலூர் மாவட்ட மக்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பயனளிக்காத நிலையில் அதனை முழுவதுமாக இழுத்து மூட வேண்டும் என தொடர்ந்து கோரிக்கை எழுந்து வருகிறது.

அதே நேரத்தில் அந்நிறுவனத்துக்கு நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதிமுக, பாமக உள்ளிட்ட பல கட்சிகளும் அப்பகுதி மக்களுக்கு ஆதரவாக களமிறங்கி பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

The management of NLC is going to be a private. The two DMK ministers from Cuddalore district are trying to grab the land in such a hurry to give it to the company which starts with the word 'A', which is the largest company in India, has accused PMK leader Anbumani Ramadoss.