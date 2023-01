எம்பிசி உள்ஒதுக்கீடு குறித்த அறிக்கை.. பி.சி. ஆணையத்திற்கு தமிழக அரசு ஆணை.. பாமக ராமதாஸ் வரவேற்பு

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: எம்.பி.சி உள்ஒதுக்கீடு பற்றி 3 மாதங்களில் அறிக்கை தர பி.சி ஆணையத்திற்கு ஆணை பிறப்பித்துள்ள அரசின் நடவடிக்கை வரவேற்கத்தக்கது என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து ராமதாஸ் தனது அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர்மரபினர் பிரிவில் உள்ள சமூகங்களின் உள் இடஒதுக்கீட்டு கோரிக்கை குறித்து ஆய்வு செய்து 3 மாதங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையத்தை அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் சமூகநீதியை நிலை நாட்டும் நோக்கம் கொண்ட இந்த நடவடிக்கை வரவேற்கத்தக்கது.

தமிழ் மாதம் இல்லை.. அரசின் இலச்சினையும் இல்லை.. இப்படி ஓர் அழைப்பிதழை தமிழ்நாடு கண்டதில்லை- ராமதாஸ்

English summary

PMK Founder Ramadoss in his statement says that his party welcomes the move of government's order to BC Commission to submit the report within 3 months about MBC reservation.