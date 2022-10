ஆன்லைன் ரம்மி தடை! போட்டி போடும் அரசியல் கட்சிகள்! ஆனால் ‘பாட்டாளிகள்’ என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா?

Chennai

சென்னை : ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட விளையாட்டுகளை தடை செய்வதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட தடைச் சட்டத்துக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ள நிலையில் அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தாங்கள்தான் தடை பெற காரணம் எனக் கூறிவரும் நிலையில், அன்புமணி ராமதாஸ் பாமக தலைவர் ஆன பிறகு நடத்தப்பட்ட முதல் போராட்டமே ஆன்லைன் ரம்மி எதிர்ப்பு போராட்டம் தான் என்கின்றனர் பாமகவினர்.

தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகள் உள்ளிட்ட பலரும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகிறார்கள். ஆன்லைன் ரம்மியை ஒழிக்க தமிழக அரசு சார்பில் குழு அமைப்பட்டு, அந்த குழுவும் தமிழக அரசிடம் அறிக்கை அளித்தது.

அதிமுக, பாஜக, பாமக, உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளை ஒழிக்க வேண்டுமென தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன. ஆனால் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கு தடை இல்லாத நிலையில் தொடர்ந்து தற்கொலைகள் நடைபெற்று வருவதாக அக்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டினர்.

