ஆணினும் மேலானவள்...கவிஞர் வைரமுத்து மகளிர் தின வாழ்த்து

சென்னை: சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு கவிஞர் வைரமுத்து பெண்மையை போற்றி கவிதை படைத்துள்ளார். நீ இல்லையேல் ஈர்ப்புமில்லை; காப்புமில்லை என்று குறிப்பிட்டு தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

சர்வதேச மகளிர் தினம் ஆண்டுதோறும் மார்ச் 8ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.பெண்களின் மகத்தான சாதனைகளை கொண்டாடும் வகையில் உலக அளவில் இந்த தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

கூகுள் நிறுவனம் சர்வதேச மகளிர் தினத்தையொட்டி, சிறப்பு டூடுல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. உலகின் பல நாடுகளில் வாழும் பல்வேறு கலாச்சாரத்தை சேர்ந்த பெண்களை குறிப்பிடும் வகையில் இந்த டூடுல் அமைந்துள்ளது.

அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் மகளிர் தினத்திற்கு வாழ்த்து கூறியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில் கவிஞர் வைரமுத்து மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பான கவிதை எழுதி அதனை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

International Womens Day 2022: (சர்வதேச மகளிர் தினம் 2022) Poet Vairamuthu has written a poem praising femininity on the eve of International Women's Day. You have no attraction otherwise; He posted on his Twitter page that there was no backup.