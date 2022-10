எடப்பாடி போட்ட பிளான்.. குறுக்கே கட்டையைப் போட்ட காவல்துறை.. தடை மீறி நடத்த ஈபிஎஸ் திட்டம்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நாளை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நடத்த திட்டமிட்டிருந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்க மறுத்துள்ளது.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி ஈபிஎஸ் தரப்பு நடத்திய பொதுக்குழுவில் ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் நீக்கப்பட்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் வகித்து வந்த எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பதவியை முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமாரிடம் வழங்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இது தொடர்பாக சபாநாயகர் அப்பாவுவுக்கும் கடிதம் அளிக்கப்பட்டது.

ஆனால், சபாநாயகர் அப்பாவு எடப்பாடி பழனிசாமியின் கோரிக்கையை ஏற்று ஆர்.பி.உதயகுமாரை எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவராக அறிவிக்கவில்லை. ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் அவரது ஆதரவாளர்களுக்கும் அதே இருக்கையே ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.

எல்லோரும் சேந்து சதி பன்றாங்க! நாளை அதிமுக சார்பில் உண்ணாவிரதம்! பரபர அறிக்கை விட்ட எடப்பாடி & கோ!

English summary

Accusing the assembly speaker Appavu of acting in favor of O Panneerselvam, AIADMK EPS team planned hunger strike to protest against it. Police refused to grant permission for that. It has been reported that Edappadi Palanisamy side has decided to hold a protest without permission.