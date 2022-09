'பத்திரிகையாளர் சாவித்ரி கண்ணன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை' - போலீசார் விளக்கம்.. என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மரணம் தொடர்பாக போலீசாரால் விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட மூத்த பத்திரிகையாளர் சாவித்ரி கண்ணன் விடுவிக்கப்பட்டார்.

சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் சென்னையில் இருந்து விசாரணைக்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் சாவித்ரி கண்ணன் ஒலக்கூர் அழைத்துச் சென்றது.

ஒலக்கூரில் சுமார் 2 மணி நேர விசாரணைக்குப் பின்னர் சைபர் கிரைம் போலீசார் பத்திரிகையாளர் சாவித்ரி கண்ணன் விடுவித்துள்ளனர்.

மூத்த பத்திரிகையாளர் சாவித்ரி கண்ணன மீது வழக்குப் பதியவில்லை என்றும் விடுவித்து விட்டோம் என்றும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

