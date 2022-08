லுங்கி தடை செய்யப்பட்ட ஆடையா? சாமானிய மக்கள் வரவே கூடாதா? - கைலி சர்ச்சையால் கொந்தளித்த ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சாமானிய மக்கள் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்துக்கு வரக்கூடாது என மறைமுகமாக சொல்லப்படுகிறதா என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்க லுங்கி கட்டிக் கொண்டு வந்த 'ஜெய்பீம்' குளஞ்சியப்பனை போலீசார் உள்ளே அனுமதி மறுத்த சம்பவம் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.

சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு வந்த'ஜெய்பீம்' கதையின் நிஜ பாத்திரமான ராஜாக்கண்ணுவின் உறவினர் குளஞ்சியப்பன் புகார் அளிக்க வந்தார். அப்போது அவர் லுங்கி கட்டியிருந்த காரணத்தால், அவரை போலீசார் உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை.

பின்னர், கடைக்குச் சென்று வேட்டி வாங்கி அணிந்து கொண்டு வந்த பிறகே அவரை போலீசார் உள்ளே அனுப்பினர். இச்சம்பவம் கடும் கண்டனங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Police refused to allow 'Jai bhim' Kulanjiappan to enter the police commissioner's office with lungi, which has sparked controversy. Former AIADMK minister Jayakumar has questioned whether common people are being indirectly told not to come to the police commissioner's office.