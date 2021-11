தமிழக போலீசுக்கு இதுதான் சூப்பர் தீபாவளி பரிசு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்ட அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழக காவலர்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக வாரவிடுமுறையை கட்டாயமாக்கி முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் நிலைக் காவலர்கள் முதல் தலைமைக் காவலர் வரையிலான காவலர்கள் அனைவருக்கும் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஓய்வு வழங்கிட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த செப்டம்பர் 13ம் தேதி மானியக்கோரிக்கை விவாதத்தில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், காவலர்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் பல்வேறு அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருந்தார்.

அதில், பொது மக்களின் பிரச்சினைகளை காவல் நிலைய அதிகாரியிடம் தெரிவிக்க ஒரு கைபேசி செயலி உருவாக்கப்படும். காவல் நிலைய அதிகாரி விசாரணை அறிக்கை அந்த செயலியில் தரவேற்றம் செய்யப்படும். காவல்துறையினரின் நலன்களை பாதுகாக்க காவலர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

English summary

police week off compulsory from now: good news come from CM Mk Stalin Chief Minister mk Stalin today ordered the Tamil Nadu police to make the weekend compulsory as a Diwali gift. The government has also issued a 'GO' in this regard. An order has been issued to give one day off per week to all the constables from the rank of Second Constable to the Chief Constable.