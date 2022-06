சப்ஜெக்ட்க்கு பேச்சு வந்துருச்சு..பார்ஃமுக்கு வந்த நித்யானந்தா! இதற்காகத்தான் சமாதியில் இருந்தாராம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாலியல் பலாத்காரம், பண மோசடி, கடத்தல் உள்ளிட்ட வழக்குகளில் சிக்கி தலைமறைவாக இருக்கும் சாமியார் நித்யானந்தா, கைலாசாவில் சமாதி நிலையில் இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில், இவ்வளவு நாள் சாமாதி நிலையில் இருந்ததற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து அவர் தரப்பிலிருந்து கூறப்பட்டுள்ளது.

ஜல்சா அட் கைலாசா என்பது போல் ஆன்மீக ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட சித்து விளையாட்டுகளால் சின்னாபின்னமாகி இந்தியாவில் இருந்து தப்பிய நித்யானந்தா, ஆஸ்திரேலியா அருகே ஒரு தீவை வாங்கி அதை கைலாசா என பெயரிட்டு தனி நாடாக அறிவித்து அதன் அதிபராக தன்னை தானே அறிவித்துக் கொண்டார்.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக நித்யானந்தாவின் உடல்நிலை குறித்த பல்வேறு பகுதிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. நித்யானந்தா கடுமையான உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு கோமா நிலைக்கு சென்றுள்ளதாகவும் அவர்கள் உடல் நிலை மிக மோசமாக இருப்பதாக கூறப்பட்டது.

Preacher Nityananda, who is in hiding on charges including rape, money laundering and kidnapping, is said to be in a state of samadhi in Kailasa. He has been quoted as saying what was the reason for being in a state of samadhi for so long.