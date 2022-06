5 பிரபல கல்லூரிகள்.. கூகுள் பே செய்தால் கஞ்சா சப்ளை.. “அதிரடி வேட்டை” நெட்வொர்க்கை தூக்கிய போலீஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தாம்பரம் அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்த கல்லூரி மாணவர்களை போலீசார் கூண்டோடு கைது செய்துள்ளனர்.

தாம்பரத்தை அடுத்த சேலையூரில் செயல்பட்டு வரும் பிரபல தனியார் கல்லூரியில் பயிலும் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இருவர் கூகுள் பே மூலம் பணம் பெற்று மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்துள்ளனர்.

இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் விசாரணையைத் துவக்கிய போலீசார், பல்வேறு கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கஞ்சா சப்ளை செய்து வந்த கும்பலை கூண்டோடு கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

Students have been selling cannabis to students through Google Pay. Police have arrested a gang who was supplying cannabis to students from various colleges in Tambaram area.